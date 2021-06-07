Ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2021, на этот раз из-за пандемии состоится в онлайн-формате.

Традиционно на WWDC Apple представит новые версии операционных систем для смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, смарт-часов и телевизоров. Также эксперты ожидают официальный анонс iOS 15 iPadOS 15 macOS 12 watchOS 8 и tvOS 15.

Говорят о выходе homeOS — операционной системы для умных колонок компании.

В 2020 году на WWDC Apple заявила об отказе от чипов Intel и переходе на собственные ARM-процессоры. Поэтому в этом году ожидают раскрытия некоторых подробностей о новых чипах.

Обычно конференция ограничивается только новинками в сфере программного обеспечения, но на WWDC 2021 могут представить и реальные продукты.

Речь идет о ноутбуках MacBook Pro с двумя версиями (14 и 16 дюймов), процессором M1X, автономностью до 30 часов, новым дизайном c плоскими краями, как в iPhone 12 и iPad Pro, без Touch Bar, но с поддержкой магнитной зарядки MagSafe.

Когда и где смотреть конференцию Apple для разработчиков WWDC 2021

Открытие WWDC 2021 состоится 7 июня в 20.00. Продлится конференция несколько дней — до 11 июня. Трансляцию можно посмотреть на YouTube.

Пользователи телевизоров на Android могут получить доступ к контенту Apple TV, не устанавливая для этого фирменную приставку. А также смотреть эксклюзивный контент Apple Originals от Apple TV+. Однако сначала нужно оформить подписку.

Источник: Аpple