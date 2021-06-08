Презентация Apple WWDC 2021: фото и характеристики новинок от Apple

В рамках конференции WWDC 2021 известная корпорация Apple порадовала поклонников своих девайсов новинками.

На этот раз разработчики акцентировали внимание на программном обеспечении.

iOS 15

Очередное обновление операционной системы Apple получило целый ряд новых интересных функций.

Теперь iPhone с установленным обновлением сможет распознавать сфотографированный текст. Если среди текста будет обнаружен мобильный номер, то пользователь сможет осуществить звонок одним нажатием.

Если у владельца iPhone отключено сообщение (работает режим Сон), собеседники будут получать уведомление об этом. Каким образом и будет ли это касаться только пользователей Apple — пока неизвестно.

Довольно качественно изменилось стандартное приложение Погода, в частности, теперь можно будет увидеть снимки участков земли со спутника.

Подробнее о нововведениях и какие модели iPhone поддерживают iOS 15 читайте в материале Фактов ICTV.

FaceTime

Едва ли не самое популярное приложение среди пользователей техники Apple укрепляет свои позиции: FaceTime получит свою веб-версию.

Разработчики обьяснили, что теперь пользоваться FaceTime (через браузер) смогут пользователи Android и Windows.

Также мессенджер получил новую функцию SharePlay. Во время звонка пользователи смогут одновременно смотреть или слушать контент.

В настоящее время SharePlay будет поддерживать Apple Music, Apple TV Plus, Twitch, HBO Max, Disney Plus, Hulu.

Еще одна новая функция Spatial audio улучшит качество звука и добавит портретный режим, который размывает задний фон и фокусирует внимание на собеседнике.

iPadOS

Обновленная операционная система для iPad получила более стабильную работу виджетов, а также приложение Переводчик.

Будильник, напоминания и некоторые другие стандартные приложения будут работать без интернета.

Разработчики сделали акцент на использование мульти-окон, что, по мнению экспертов, не совсем упростило использование iPad.