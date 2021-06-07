Американская компания Apple собирается в 2021 году открыть свое представительство в столице Украины Киеве.

На данный момент происходят активные переговоры с таможней, так как у американской компании на этот счет появилось много вопросов.

Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

— Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров — эти телефоны дают взамен сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как остальные, хотя на самом деле – не такой, – отметил Рябикин.

Конференция Apple для разработчиков WWDC 2021

Открытие WWDC 2021 состоится 7 июня в 20:00. Продлится конференция несколько дней — до 11 июня. Трансляцию можно посмотреть на YouTube.

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Источник: The Бабель