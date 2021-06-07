Сегодня, 7 июня, американская корпорация Apple в рамках конференции WWDC 2021 презентовала операционную систему iOS 15.
Изменения в iOS 15 коснулись дизайна и новых возможностей многих приложений. Улучшена производительность и автономная работа iPhone.
Пользователи Apple увидят изменения в приложениях Apple Music, Здоровье и iMessage. Также в FaceTime стала доступна функция SharePlay, с помощью которой можно слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.
Также совсем новый вид получат Уведомления, которые можно будет распределить по важности.
В воспоминаниях теперь показаны не только фото, но и музыка из Apple Music. Также изменения будут в приложениях Wallet, Погода и Карты. Появятся новые возможности и для AirPods.
Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE (2016);
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS/XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro/Pro Max;
- iPhone SE 2 (2020);
- iPhone 12/mini;
- iPhone 12 Pro/Pro Max;
- iPhone 13/iPhone 12s.
В Apple Music появились чарты городов
В конце апреля в музыкальном сервисе Apple Music появился проект City Charts — самые популярные песни в разных городах мира.
Сейчас сто городов во всем мире получили свои подборки 25 самых популярных треков, которые обновляются ежедневно.
Во время формирования подборок учитываются не только прослушивания, но и дополнительные признаки местной популярности.