Сегодня, 7 июня, американская корпорация Apple в рамках конференции WWDC 2021 презентовала операционную систему iOS 15.

Изменения в iOS 15 коснулись дизайна и новых возможностей многих приложений. Улучшена производительность и автономная работа iPhone.

Пользователи Apple увидят изменения в приложениях Apple Music, Здоровье и iMessage. Также в FaceTime стала доступна функция SharePlay, с помощью которой можно слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.

Также совсем новый вид получат Уведомления, которые можно будет распределить по важности.

В воспоминаниях теперь показаны не только фото, но и музыка из Apple Music. Также изменения будут в приложениях Wallet, Погода и Карты. Появятся новые возможности и для AirPods.

Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS/XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro/Pro Max;

iPhone SE 2 (2020);

iPhone 12/mini;

iPhone 12 Pro/Pro Max;

iPhone 13/iPhone 12s.

В Apple Music появились чарты городов

В конце апреля в музыкальном сервисе Apple Music появился проект City Charts — самые популярные песни в разных городах мира.

Сейчас сто городов во всем мире получили свои подборки 25 самых популярных треков, которые обновляются ежедневно.

Во время формирования подборок учитываются не только прослушивания, но и дополнительные признаки местной популярности.