Сегодня, 7 июня, американская корпорация Apple проведет онлайн-презентацию в рамках конференции WWDC 2021.

Трансляция начнется в 20.00 по киевскому времени.

Ожидается, что Apple презентует iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, MacBook Pro 16 на Apple Silicon и другие новинки.

Также говорят о выходе homeOS — операционной системы для умных колонок Apple.

Онлайн-презентация Apple WWDC 2021

Представительство Apple в Украине

В 2021 году компания Apple собирается открыть свое представительство в Украине в Киеве.

На данный момент происходят активные переговоры с таможней.