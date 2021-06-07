Сегодня, 7 июня, американская корпорация Apple проведет онлайн-презентацию в рамках конференции WWDC 2021.
Трансляция начнется в 20.00 по киевскому времени.
Ожидается, что Apple презентует iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, MacBook Pro 16 на Apple Silicon и другие новинки.
Также говорят о выходе homeOS — операционной системы для умных колонок Apple.
Онлайн-презентация Apple WWDC 2021
Представительство Apple в Украине
В 2021 году компания Apple собирается открыть свое представительство в Украине в Киеве.
На данный момент происходят активные переговоры с таможней.