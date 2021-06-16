Здоровье по подписке: что известно о медицинских разработках Apple

Apple хочет предложить своим пользователям всесторонние услуги первичной медико-санитарной помощи. В них будут использоваться данные о состоянии здоровья, собранные с помощью iPhone и Apple Watch. Есть предположения, что Apple планировала внедрить собственную службу здравоохранения при поддержке настоящих врачей, хотя планы, похоже, застопорились.

Об этом свидетельствует отчет Wall Street Journal.

Компания начала работу над разработкой в 2016 году, однако пока в этом плане больших успехов не наблюдается. В отчете WSJ раскрывается секретное приложение Apple под названием HealthHabit. Оно предлагается сотрудникам для обеспечения контакта в чате с врачами, а также для решения проблем со здоровьем. Приложение якобы по подписке должно предоставлять доступ к врачам Apple в поликлиниках.

В рамках своей работы Apple потратила время на оценку того, как данные, собранные Apple Watch, могут быть использованы для улучшения здравоохранения. План также включал непрерывный мониторинг здоровья.

Apple контролирует поликлиники возле Apple Park. Компания использует их для тестирования новых продуктов и услуг. Хотя Apple уже обсуждала свои клиники раньше, говоря, что они существуют для контроля за здоровьем сотрудников.

Инициатива, похоже, находится под крылом главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса, и в настоящее время ею руководит доктор Сумбул Десаи из Стэндфордского университета.

Пробы пера внутри компании пока дали лишь косвенные результаты, поэтому говорить о запуске разработки еще очень рано. Если Apple и решится на что-то, то это, скорее всего, будет нечто вроде внутреннего пилота, а не полноценный продукт.