Apple начала предоставлять консультации на украинском языке

Служба поддержки компании Apple с 28 июня предоставляет консультации украинским пользователям на их родном языке.

То есть, если гражданин Украины обратится к Apple Support, ответ на обращение получит не на русском, как было раньше.

Для получения консультации по техническим вопросам необходимо отправить онлайн-запрос, выбрав нужную тему из списка. А потом вам позвонят из службы поддержки и предложат варианты решения проблемы.

Перед этим, в марте 2021-го компания запустила украиноязычную версию сайта, которая пока локализована частично.

Вероятно, это один из шагов к открытию официального представительства Apple в Украине, которое планируется до конца 2021 года.

В начале июня об открытии офиса американской компании в Киеве рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

По его словам, украинские таможенники ведут активные переговоры с представителями Apple, поскольку у них появилось много вопросов.

Источник: ITC