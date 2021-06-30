В Украине 30 июня официально открыли представительство компании Apple.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По словам министра, компания будет напрямую ввозить технику в страну. Также Apple будет контролировать магазины официальных дилеров.
— Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене, и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций, — отметил Федоров.
Он добавил, что теперь доступна поддержка для пользователей на украинском языке.
— Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей, — подчеркнул министр.
Поддержка Apple для пользователей на украинском языке
С 28 июня служба поддержки компании Apple предоставляет консультации украинским пользователям на их родном языке.
То есть, если гражданин Украины обратится к Apple Support, ответ на обращение получит не на русском, как было раньше.