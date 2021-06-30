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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Євгенія Шапоренко |

Теперь официально! Apple открыла офис в Украине

Apple

В Украине 30 июня официально открыли представительство компании Apple.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, компания будет напрямую ввозить технику в страну. Также Apple будет контролировать магазины официальных дилеров.

— Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене, и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций, — отметил Федоров.

Он добавил, что теперь доступна поддержка для пользователей на украинском языке.

— Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей, — подчеркнул министр.

Поддержка Apple для пользователей на украинском языке

С 28 июня служба поддержки компании Apple предоставляет консультации украинским пользователям на их родном языке.

То есть, если гражданин Украины обратится к Apple Support, ответ на обращение получит не на русском, как было раньше.

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