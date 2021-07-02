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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Максим Зайченко |

Китайская компания запатентовала телефон с летающей камерой

Смартфон

Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, из которого должна вылетать камера в виде дрона. Такое решение представили впервые.

По задумке компании, планируется поместить внутрь корпуса телефона миниатюрный квадрокоптер с собственным аккумулятором. Предполагается, что дрон будет вылетать из верхней части смартфона.

Внутри у летающего аппарата две камеры, одна из которых направлена вверх. Устройство имеет три инфракрасных сенсора для навигации.

Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленному объекту. В патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.

виво

Также неизвестно, как в таком маленьком устройстве удастся установить качественный сенсор камеры. В то же время из-за малого веса его попросту может сдувать ветром.

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Источник: 4PDA

Фото: Dreamstime

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