Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, из которого должна вылетать камера в виде дрона. Такое решение представили впервые.

По задумке компании, планируется поместить внутрь корпуса телефона миниатюрный квадрокоптер с собственным аккумулятором. Предполагается, что дрон будет вылетать из верхней части смартфона.

Внутри у летающего аппарата две камеры, одна из которых направлена вверх. Устройство имеет три инфракрасных сенсора для навигации.

Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленному объекту. В патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.

Также неизвестно, как в таком маленьком устройстве удастся установить качественный сенсор камеры. В то же время из-за малого веса его попросту может сдувать ветром.

Источник: 4PDA