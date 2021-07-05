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Микола Олефіренко |

Топ-10 самых мощных смартфонов июня 2021: Samsung пасут задних

Топ-10 самых мощных смартфонов июня 2021: Samsung пасут задних

Авторы теста для проверки смартфонов AnTuTu опубликовали новый рейтинг мощности Android-смартфонов за июнь 2021. 

Результаты показали, что устройства на базе нового чипа Qualcomm Snapdragon 888 занимают все 10 мест в рейтинге, что говорит об увеличенной мощности в сравнении с предыдущим чипом и творениями конкурентов.

Первые две строчки занимают китайские флагманы Black Shark 4 Pro от Xiaomi и RedMagic 6 Pro от Nubia. Мощность этих смартфонов предназначена для плавности работы и комфорта геймеров.

Третий игровой смартфон в списке занял девятое место — ASUS ROG Phone 5 с показателем в 808 576 баллов.

Полный список выглядит так:

1. Black Shark 4 Pro

2. Nubia Red Magic 6 Pro

3. OnePlus 9 Pro

4. OPPO Find X3 Pro

5. vivo X60 Pro+

6. iQOO 7

7. OnePlus 9

8. realme GT

9. ASUS ROG Phone 5

10. Xiaomi Mi11 Ultra

Смартфоны премиум-сегмента от Samsung не вошли в список, даже при наличии Qualcomm Snapdragon 888. Скорее всего, на это повлияла оптимизация Android от производителя.

Компания Honor показала смартфон Honor Magic 3 на базе нового чипсета Snapdragon 888 Plus, который помог Android-смартфонам захватить рейтинг мощности AnTuTu за июнь. 

Из особенностей гаджета — блок основной камеры размещен по центру задней панели. О характеристиках камеры производители не спешат раскрывать подробности.

Источник: AnTuTu

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