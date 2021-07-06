Умные часы Apple Watch спасли жизнь Дайан Финстра из Мичигана. Устройство вовремя предупредило женщину о резком учащении сердцебиения, вынудив ее отправиться в больницу.

В больнице владелице часов сообщили, что она перенесла сердечный приступ вдовы.

Дайан получила оповещение от своих Apple Watch, которые сообщили ей о внезапном изменении сердцебиения и посоветовали пойти на консультацию.

После прохождения ЭКГ выяснилось, что она пережила сердечный приступ вдовы, который зачастую заканчивается летальным исходом — согласно статистике, шансы выжить составляют 12%.

Дайан проигнорировала типичные симптомы этого заболевания — боль в плечах, кислотный рефлюкс, боль в левой руке и отек стопы. Женщина не придала значения боли в руке, поскольку за несколько часов до этого она пылесосила.

Сердечный приступ вдовы (Widow Maker) — это тип сердечного приступа, с которым связаны самые высокие показатели смертности и самые низкие шансы на выживание.

Apple планирует создать собственную службу здравоохранения

Компания хочет оказывать услуги первичной медико-санитарной помощи, используя при этом данные о состоянии здоровья пациента, собранные с помощью iPhone и Apple Watch.

Компания занялась разработкой сервиса еще в 2016 году, и в отчете инсайдеров шла речь о секретном приложении HealthHabit. С его помощью пользователи смогут общаться с врачами, а доступ будет по платной подписке.

Источник: wzzm13