Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Apple Watch спасли женщине жизнь: выживают только 12%

Умные часы Apple Watch

Умные часы Apple Watch спасли жизнь Дайан Финстра из Мичигана. Устройство вовремя предупредило женщину о резком учащении сердцебиения, вынудив ее отправиться в больницу. 

В больнице владелице часов сообщили, что она перенесла сердечный приступ вдовы.

Дайан получила оповещение от своих Apple Watch, которые сообщили ей о внезапном изменении сердцебиения и посоветовали пойти на консультацию. 

После прохождения ЭКГ выяснилось, что она пережила сердечный приступ вдовы, который зачастую заканчивается летальным исходом — согласно статистике, шансы выжить составляют 12%.

Дайан проигнорировала типичные симптомы этого заболевания — боль в плечах, кислотный рефлюкс, боль в левой руке и отек стопы. Женщина не придала значения боли в руке, поскольку за несколько часов до этого она пылесосила.

Читайте
Тахикардия как первый звоночек проблем с сердцем – семейный врач

Сердечный приступ вдовы (Widow Maker) — это тип сердечного приступа, с которым связаны самые высокие показатели смертности и самые низкие шансы на выживание.

Apple планирует создать собственную службу здравоохранения

Компания хочет оказывать услуги первичной медико-санитарной помощи, используя при этом данные о состоянии здоровья пациента, собранные с помощью iPhone и Apple Watch.

Компания занялась разработкой сервиса еще в 2016 году, и в отчете инсайдеров шла речь о секретном приложении HealthHabit. С его помощью пользователи смогут общаться с врачами, а доступ  будет по платной подписке.

Источник: wzzm13

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка