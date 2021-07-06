На YouTube-канале ConceptsiPhone появилось видео с концептом будущих флагманов Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

На видео заметно, что кнопка Power Touch ID расположена на боковой стороне телефона, как у нынешних iPad. На верхней части дисплея расположен уменьшенный вырез для датчиков Face ID, в сравнении с iPhone 12.

Видео также показывает, что экран получит поддержку 120 Гц, которую инсайдеры пророчили еще прошлогодним моделям.

iPhone 13 Pro и iPhone Pro Max: дата выхода, характеристики, цены

По слухам, один из новых цветов для моделей iPhone 13 Pro 2021 года — темно-красный, и он также присутствует на видео. Новые устройства будут оснащены чипсетом собственного производства Apple — A15 Bionic. Чипсет — набор микросхем, необходимый для оперативной работы смартфона, и на данный момент версия A14 в iPhone 12 лидирует среди конкурентов.

В сети раньше появлялись слухи о ценах — за iPhone 13 Pro придется заплатить от $999, а iPhone Pro Max будет стоить от $1 099. Объем памяти тоже увеличится — топовые модификации получат целый 1 ТБ памяти внутреннего хранилища.

По словам ConceptsiPhone, Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны для предзаказа уже 17 сентября 2021 года, а в продажу новинки поступят 24 сентября.