Японская компания Nintendo официально представила новую модель консоли Switch. Она должна поступить в продажу 8 октября.

Эта модель будет называться Nintendo Switch OLED. Она получила семидюймовый OLED-экран. Он будет больше, чем у оригинальной консоли, у которой диагональ составляла 6,2 дюйма. Также консоль будет иметь встроенные динамики с улучшенным звуком и 64 гигабайта внутренней памяти.

Кроме этого, обновленная консоль будет поддерживать все игры для оригинальной Switch. Док-станция и контроллеры также будут взаимозаменяемы.

Предзаказ на консоль можно будет оформить с 15 июля. Модель будет стоить $350.

Nintendo Switch OLED является первой улучшенной версией Switch, выпущенной в 2017 году. С 2019 года Nintendo также предлагает бюджетную версию консоли Switch Lite.