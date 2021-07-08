Инсайдер Эван Бласс обнародовал четыре коротких видео с демонстрацией нового, еще не анонсированного смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Телефон представлен в черном, белом, металлическом и нежно лавандовом цветах.

На видео смартфон можно разглядеть со всех сторон, рассмотреть дизайн и тройную основную камеру, которая повторяет вид Galaxy S21.

Дисплей Galaxy S21 FE выглядит абсолютно плоским, а фронтальная камера расположена по центру, в виде крошечного отверстия.

Кнопки управления (регулировка громкости, блокировка и разблокировка экрана и др) расположены на правом торце телефона.

По данным инсайдеров, у телефона будет AMOLED-дисплей размером 6,5 дюймов, а частота обновления изображения составляет 120 Гц.

Аккумулятор будет иметь мощность 4,5 тыс. мАч и он будет поддерживать 25-ваттную зарядку устройства.

Фронтальная камера Galaxy S21 FE имеет 32 Мп, а основная — датчики по 12 Мп.

Приблизительная стоимость устройства, по предварительной информации, составит от $630 до $720.

Инсайдеры уверяют, что анонс новинки был запланирован на август 2021 года, но его отложили до октября из-за проблем в производственном процессе.