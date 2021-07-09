Компания Google планирует прекратить поддержку Google Play Services для устаревших версий Android.

Речь идет об Android Jelly Bean — ОС для смартфонов, которую впервые показали публике еще в 2012 году. Последнее обновление для гаджетов запланировано на конец августа.

На момент анонса Android Jelly Bean новшества позволяли владельцам смартфонов более гибко настраивать получаемые уведомления. Изменения коснулись и аудиосистемы — смартфоны получили Bluetooth-кодек AAC и возможность воспроизведения музыки без пауз.

На данный момент всего лишь 1% устройств с Android работают под управлением данной ОС. Компания Google отказывается от поддержки устаревшей Android, чтобы снизить нагрузку на команду разработчиков, которая выпускала регулярные обновления ради увеличения безопасности.

И хотя на поддержку от Google владельцам старых смартфонов рассчитывать не стоит, смартфоны будут по-прежнему открывать все установленные приложения.

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Источник: GSMarena