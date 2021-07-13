Корпорация Google анонсировала одно из главных нововведений Android 12. Теперь пользователи будущей ОС для смартфонов смогут включать игры при загрузке устройства. Функция будет особенно полезна в случае скачивания объемных приложений, которые требуют на это времени.

Со слов представителей Google, новинка позволит открывать объемные игры практически вдвое быстрее.

Однако функция будет работать далеко не со всеми игровыми тайтлами — разработчикам приложений необходимо включить эту функцию в Google Play.

Более подробно о будущей ОС компания расскажет во время саммита разработчиков Google for Games 2021, который пройдет с 12 по 13 июля.

На мероприятии Google уже анонсировала новую игровую панель для Android 12, которая позволит делать видео и снимки экрана намного удобнее. Эта функция пригодится популярным геймерам, которые проводят различные стримы в мобильных играх.

Выход Android 12 запланирован на конец августа 2021 года.

С выходом новых версий ОС Google отказывается от устаревших Android. Речь идет об Android Jelly Bean — ОС для смартфонов, которую впервые показали публике еще в 2012 году. Компания планирует сделать последнее обновление устаревшего Android в августе этого года.