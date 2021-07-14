Американская компания Apple анонсировала павербанк MagSafe Battery Pack, который прикрепляется к задней части iPhone 12.

Портативный аккумулятор фиксируется на смартфон с помощью магнитов, и для его работы используется технология беспроводной зарядки.

За MagSafe Battery Pack придется заплатить $99. Купить его можно по предзаказу, а первые поставки начнутся уже со следующей недели.

Мощность зарядки с помощью новинки — 5 Вт, что достаточно неплохо как для внешнего аккумулятора.

Apple MagSafe — серия аксессуаров для смартфонов, которую компания представила осенью прошлого года вместе с новыми iPhone. Все гаджеты этой линейки крепятся к смартфону с помощью встроенных магнитов.

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Корпорация уже выпускала чехлы с увеличенным аккумулятором, но они должны были физически подключаться к порту iPhone, чтобы заряжать его и продлевать срок службы аккумулятора.

Компания занимается разработкой не только умных аксессуаров, но и автомобилей собственного производства.

По словам инсайдеров, Apple ищет поставщиков аккумуляторов для электрокаров. Главное требование — батареи должны производиться на территории США.

Источник: gizmodo