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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

В сеть слили подробности о складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Fold

Компания Samsung планирует представить сразу несколько моделей складных смартфонов. По словам инсайдеров, это состоится на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 11 августа

Среди ожидаемых моделей — Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Watch 4. Теперь в сети появилась информация о ценах на будущие гаджеты.

Бюджетный Galaxy Z Flip 3 будет стоить от $1 044.

За флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 попросят от $1 652

В связи с выходом новый моделей, компания снизит цены на устаревшие смартфоны:

Стоимость Samsung Galaxy Flip 2 снизят до $1 435, а Galaxy Z Fold 2до $2 085. Эти смартфоны подешевеют на 20%.

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Компания готова поощрять владельцев прошлогодних смартфонов переходить на новые флагманы. Для этого будет работать функция trade-id, по которой можно заменить старый гаджет на новый с небольшой доплатой.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 7,5-дюймовый дисплей, а также уменьшенный корпус в сравнении с Galaxy Z Fold 2 и поддержку стилуса S-Pen и S Pen Pro.

Samsung Galaxy S21 FE

Инсайдер Эван Бласс обнародовал четыре коротких видео с демонстрацией нового смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Среди главных преимуществ новинки — объемный аккумулятор в 4,5 тыс. мАч и фронтальная камера 32 Мп. За новую модель Galaxy попросят от $630.

Источник: Gizchina

Фото: Unsplash

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