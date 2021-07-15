Компании NielsenIQ и Wargaming поделились результатами опроса о важных социальных аспектах видеоигр среди украинских геймеров.
Результаты исследования показали, что общаться с другими игроками и расслабляться им помогают игры World of Tanks и FIFA 20/21, что коррелирует с рейтингом самых популярных игр в стране.
Геймеры в возрасте до 18 лет для этих же целей выбирают Among Us и Minecraft.
Разработчики Minecraft постоянно обновляют контент, не давая юным игрокам заскучать.
Общение с другими игроками:
- World of Tanks — 25%
- FIFA20/FIFA 21 — 15%
- Counter-Strike: Global Offensive — 13%
Видеоигры как возможность расслабиться и отдохнуть
Судя по опросу, основной мотив увлечения видеоиграми — желание расслабиться.
Лидером по этому параметру стала игра World of Tanks, второе место — за FIFA 20/21, а третье — Minecraft.
Взрослая аудитория геймеров в возрасте от 41 до 45 лет расслабляются с помощью World of Tanks — игру выбрало 37% опрошенных.
FIFA 20/21 для этих целей больше подходит аудитории 31-35 лет — 29%.
Minecraft — для игроков в возрасте от 16 до 18 лет, ее выбрали 37%.
Видеоигры как возможность узнать что-то новое
Кроме развлечений, игры помогают подтягивать знания по различным дисциплинам.
Игры, помогающие изучать историю:
- World of Tanks — 62%
- World of Warships — 58%
- War Thunder — 55%
- Red Dead Redemption 2 — 48%
- The Witcher 3: Wild Hunt — 43%
Игры, развивающие знания в экономике:
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege — 40% игроков
- Rocket League — 32%
- Hearthstone — 29%
- Grand Theft Auto V — 27%.
- Minecraft — за игру проголосовало 24% респондентов.
— Как компания мы сотрудничаем с музеями по всему миру, а наши разработчики уделяют большое внимание деталям и исторической правдивости машин в World of Tanks, — сказал Executive Director киевской студии Wargaming Сергей Шумигора.
Среднестатистический игрок World of Tanks
Ранее Wargaming уже проводила исследования игроков World of Tanks в Украине.
Выяснилось, что двое из трех геймеров предпочитают играть на компьютере, один — на ноутбуке.
Исследования показали, что украинцы играют далеко не на самых мощных компьютерах. Среднестатистический ПК игрока World of Tanks имеет 2 Гб видеопамяти и 8 Гб оперативной памяти.
Компания собрала и интересные факты о жизни самих геймеров. К примеру, 91% отдает предпочтение кофе, и почти половина из украинских фанатов танковой игры являются хозяевами кошек.
Источник: NielsenIQ