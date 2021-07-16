Китайская корпорация Xiaomi превзошла Apple по количеству поставок смартфонов по всему миру во втором квартале 2021 года.

Компания также почти догнала Samsung — 17% против 19% у корейского гиганта на мировом рынке, а вот Apple теперь замыкает тройку — всего 14%.

Компании BBK Oppo и Vivo расположились на четвертом и пятом месте соответственно — обе контролируют по 10% рынка.

— Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес, — говорит менеджер по исследованиям Canalys Бен Стэнтон.

По его словам, компания увеличила продажи в Западной Европе, Африке и Латинской Америке.

Однако компания не получает огромной прибыли, если сравнивать с Samsung и Apple. По словам экспертов, смартфоны Xiaomi дешевле на 40-70% в сравнении с телефонами главных конкурентов.

Общая статистика показала, что мировые поставки смартфонов выросли на 12%. Причина этому — увеличенная популярность смартфонов Huawei. Компания быстро наладила процесс производства гаджетов.

Секрет успеха Xiaomi

Компания Xiaomi умеет привлекать внимание к своим смартфонам. Недавно корпорация представила новое зарядное устройство HyperCharge, которое смогло побить мировой рекорд по скорости зарядки.

HyperCharge развивает мощность в 200 Вт, и способен полностью зарядить телефон за восемь минут.

К примеру, Xiaomi Mi 11 удалось зарядить на 50% за три минуты.