Американская компания Valve анонсировала Steam Deck — новое портативное игровое устройство для ПК, очень похожее на Nintendo Switch.

Новинка станет полноценным конкурентом игрового девайса от Nintendo.

Однако есть некоторые ключевые различия, начиная от цены и заканчивая тем, какие игры поддерживает каждая система. Новая консоль позволит запускать всю игровую библиотеку Steam, но эксклюзивы Mario Kart 8 и The Legend Of Zelda: Breath of the Wild останутся недоступными.

Steam Deck способен работать с ОС Windows, превращаясь в полноценную консоль Xbox от Windows.

Устройство получило геймпад, но по желанию к нему можно подключить даже клавиатуру и компьютерную мышь.

Новинка может похвастаться своей компактностью — дисплей получил 7-дюймовый сенсорный экран с неплохим разрешением 1280 x 800.

— Встроенная 40-ваттная батарея Steam Deck обеспечивает несколько часов игрового времени для большинства игр. 2D-игры смогут увеличить продолжительность работы устройства до 7-8 часов, — сообщили представители Valve.

Технические характеристики Steam Deck

Процессор: Zen 2

Графический процессор: 8 RDNA, 16 ГБ оперативной памяти

Экран: 7-дюймовый ЖК-дисплей с оптическим соединением

Bluetooth 5.0 (поддержка контроллеров, аксессуаров и аудио)

Wi-Fi: двухдиапазонный Wi-Fi-радио, 2,4 и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a / b / g / n / ac

Программное обеспечение: новая версия SteamOS.

В продаже будет сразу несколько моделей: $399 за модель с 64 ГБ памяти, $529 за модель с 256 ГБ и $649 за устройство с 512 ГБ внутреннего хранилища.

Компания откроет предзаказы на устройство 16 июля.