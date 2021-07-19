Новые iPhone 2021 года могут получить функцию постоянно включенного дисплея. Технология не нова — впервые в устройствах Apple аналогичная технология появилась в Apple Watch 5.

Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман, добавив, что телефоны получат увеличенное время автономной работы, меньшую выемку на экране для датчиков, улучшенную технологию записи видео и поддержку обновления изображения с частотой в 120 Гц.

Будущие флагманы оборудуют новым чипсетом от Apple — A15.

Это не первый случай, когда в сеть просачивается информация о функции постоянного включения экрана. Ранее инсайдер Макс Вайнбах уже сообщал, что Apple может использовать такие же низкотемпературные поликристаллические оксидные (LTPO) панели, что и в часах Apple Watch.

Благодаря этим панелям потребление заряда батареи практически не используется при включении экрана.

Также Гурман добавил, что Apple планирует анонсировать новые MacBook Pro этой осенью, а производство ноутбуков запланировано на третий квартал этого года.

Другие новинки от Apple

Компания выпускает новые девайсы не только осенью — в июле Apple представила новый аксессуар для iPhone 12 — MagSafe Battery Pack. Это павербанк, который крепится с помощью магнитов к задней панели смартфона.

Благодаря функции беспроводной зарядки это устройство может работать без подключения к разъему Lightning.