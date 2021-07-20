Американская компания Apple представила iOS 14.7. Это седьмое крупное обновление мобильной операционной системы iOS 14, релиз которой состоялся в сентябре 2020 года.

Разработчики добавили ряд полезных и важных изменений. Отныне iOS 14.7 будет поддерживать новый беспроводной павербанк MagSafe Battery Pack, который совместим со всеми устройствами серии iPhone 12.

Обновление предусматривает функцию управления таймером через колонку для HomePop.

А в приложениях Погода и Карты пользователи из Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Южной Кореи и Испании теперь смогут получать информацию о качестве воздуха.

Также появилась возможность объединения кредитных лимитов Apple Card для пользователей из одной семьи.

Кроме этого, в iOS 14.7 разработчики исправили ряд ошибок в приложениях Apple Music и Подкасты.

Новые iOS и iPad OS 14.7 уже доступны для загрузки через Обновление ПО в приложении Настройки.

iOS и iPad OS 14.7 могут оказаться последними крупными обновлениями iOS 14. Поскольку уже вскоре компания планирует запуск iOS 15 и iPad OS 15, которые были представлены на WWDC 2021 в начале июня.

Недавно стало известно, что Apple готовится к созданию собственного электрокара. Корпорация разрабатывает автомобиль на протяжении шести лет.

Также она занималась разработкой системы беспилотного управления для автомобилей. По словам инсайдеров, компания ищет производителей аккумуляторов для электрокаров только на территории США.

Источник: MacRumors