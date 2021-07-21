Что такое Apple Pay и как им пользоваться

Электронные средства в современном мире все больше набирают популярность. Это побуждает людей не только чаще пользоваться банковскими карточками, но и переходить на услуги мобильных платежей.

Владельцы iPhone имеют доступ к Apple Pay. Факты ICTV расскажут, как им пользоваться.

Что такое Apple Pay

Apple Pay — это услуга мобильных платежей, которая позволяет подключить банковскую карточку к системе, чтобы рассчитываться через телефоны и электронные часы продукции Apple.

Какие банки в Украине поддерживают Apple Pay

Запуск системы в нашем государстве состоялся в 2018 году. Первым банком, который начал ее поддерживать, стал Приватбанк. Впоследствии к нему присоединился Ощадбанк и Monobank.

По состоянию на 2021 год в Украине Apple Pay поддерживает 42 банка. Среди самых популярных: Альфа-банк, Аккордбанк, Credit Agricole, ПУМБ, Банк Кредит Днепр, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк.

Как настроить Apple Pay

Чтобы настроить сервис для мобильной оплаты на устройствах от компании Apple, необходимо:

1. Найти приложение Wallet.

2. Нажать на плюсик в правом верхнем углу экрана.

3. Просканировать карточку или ввести вручную.

4. Дождаться проверки данных.

После того, как банк разрешит пользоваться Apple Pay, вы можете спокойно рассчитываться с помощью этого сервиса телефоном или часами.

Как производить оплату в магазине

Перед тем, как произвести оплату в магазине, зайдите в Wallet и выберите карточку, которой хотите рассчитаться.

Далее выполните аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или кода допуска.

Затем приложите телефон или часы к терминалу в нескольких сантиметрах к бесконтактному считывателю. Дождитесь, пока на экране появится галочка.

Читайте: