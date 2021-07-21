Компания Samsung назвала дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked — 11 августа.

Ожидается, что компания представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Корпорация планирует показать публике новые часы Galaxy, которые первыми будут использовать операционную платформу Wear OS.

Компания отказалась проводить оффлайн-мероприятие — вместо него состоится прямая трансляции с офиса.

Инсайдер Эван Бласс уже публиковал в сети изображения с Galaxy Z Fold 3. Новинка практически не отличается визуально от Galaxy Z Fold 2. Среди главных изменений — поддержка стилуса Samsung S Pen.

Вторая анонсированная модель Galaxy Z Flip 3 получит внешние изменения — экран станет больших размеров, уменьшив толщину рамок вокруг него.

Компания смогла увеличить долговечность складных устройств благодаря использованию ультратонкого стекла в дисплее.

Часы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 получат новую операционную систему. Предыдущие модели работали на ОС от компании Samsung — Tizen. Теперь гаджеты обзаведутся Wear OS, которую Google показала ранее в этом году.

Инсайдеры уже раскрыли цены на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Бюджетный Galaxy Z Flip 3 будет стоить от $1 044, а за флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 попросят от $1 652.