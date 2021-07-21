Еще в мае компания Xiaomi представила свой Redmi AirDots 3 Pro для китайского рынка, и теперь наушники стали доступными для остального мира.

Новинка получила название Redmi Buds 3 Pro, и ее цена составляет $40 до 28 июля. После этой даты за аксессуар попросят $99.

Характеристики Buds 3 Pro идентичны характеристикам Air Dots 3 Pro.

Главная фишка наушников — в них разместили по три микрофона для шумоподавления и голосовой поддержки. По заявлению Xiaomi, технология блокирует 35 дБ внешнего шума, а подключение происходит по Bluetooth 5.2 сразу к двум устройствам одновременно.

Срок работы наушников с подзарядкой от футляра достигает 28 часов. Кейс Buds 3 Pro можно заряжать по беспроводной сети или через USB-C. Функция быстрой зарядки позволит аксессуару работать на протяжении трех часов.

Когда наушники Redmi Buds 3 Pro появятся в Украине, неизвестно, но интернет-магазины уже открыли предзаказ на модель. Новинка будет продаваться по цене от $90.

Xiaomi превзошла даже Apple

Компания Xiaomi захватывает рынок электронных гаджетов. Во втором квартале 2021 года компании удалось обойти Apple по количеству поставок смартфонов.

Компания также почти догнала Samsung — 17% против 19% у корейского гиганта на мировом рынке, а вот Apple теперь замыкает тройку — всего 14%.

Четвертое место занимает Oppo, а пятое — компания Vivo.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi