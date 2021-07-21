Известный украинский инвестор и предприниматель Сергей Тронь рассказал в своем интервью Українським Новинам о важности сотрудничества государства и бизнеса, современных тенденциях и технологическом потенциале Украины, который, по его мнению, возрастет с введением Дия Сити.

— Потенциал нашей страны – сверхмощный, и образ страны третьего мира постепенно изменится на фоне технологического и сильного государства. Вопрос заключается в создании условий, чтобы аккумулировать этот потенциал на отечественном уровне, а не только на экспорт, – говорит Тронь.

По его мнению, технологический прорыв Украины вполне реальный, если придерживаться правильной стратегии и сотрудничать с бизнесом на принципах прозрачности.

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Инвестор рассказывает, что украинские специалисты сегодня занимаются широким спектром работ: от разработки программного обеспечения для мобильных телефонов до игр, финансовых технологий, программ для сферы здравоохранения, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров.

Более того, он отмечает, что 100 компаний из списка Fortune 500 являются клиентами украинской IT-отрасли.

Впрочем, по мнению предпринимателя, Украине пора определиться, что она хочет предлагать: дешевые рабочие руки или технологические тренды? Он подчеркивает, что важно понять, что может быть нашим конкурентным преимуществом, какие уникальные скиллы мы можем развить и представить на мировых рынках.

Тронь считает, что сверхважной составляющей является прозрачное сотрудничество бизнеса и государства, открывающее большие возможности для обеих сторон.

По его словам, Украине не хватает государственной поддержки, а именно лояльной законодательной базы и налоговой подушки.

— Хотя прослеживается и положительный тренд – на днях Верховная Рада приняла проект Дия Сити, разработанный при поддержке Минцифры. Он создает благоприятные условия для развития IT-отрасли и креативной индустрии, – отмечает предприниматель.

Дия Сити – специальный правовой режим для ІТ-индустрии, который должен создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для IT-компаний и стартапов.

15 июля рамочный законопроект №4303 о Дия Сити получил поддержку 262 народных депутатов во втором чтении.

Фото: Дія City