Астроном показал впечатляющую фотографию Млечного Пути, сделанную на iPhone 12 Pro Max в режиме камеры ProRAW.

We need to talk about the astrographic potential of modern smartphone cameras. This image was made from data captured using an iPhone 12 Pro Max. Sensor pixels are just 1.7 microns! It’s ridiculously capable for its size and provides usable data courtesy of 12-bit DNG — ‘ProRAW’ pic.twitter.com/ODndP7vBv9 — Tom Kerss FRAS ???? (@tomkerss) July 21, 2021

Астроном Том Керсс сообщил, что это изображение — не лучший результат, который можно получить с телефона.

— Это изображение было сделано на основе данных, снятых с помощью iPhone 12 Pro Max. Пиксели сенсора всего 1,7 микрона! Впрочем, фотография неидеальна — на ней присутствуют обычные астрономические аберрации. Но даже это можно исправить при обработке снимка, — добавил Том.

При астрономической аберрации происходят изменения положения звезд.

Формат RAW во время съемки помогает сделать фотографию максимально детализированной, а также настроить баланс белого. Apple же использует собственную версию технологии — ProRAW, которую можно встретить на смартфонах iPhone 12 Pro и Pro Max. Скорее всего, технология появится и в iPhone 13.

Том Керсс ранее работал астрономом в Гринвичской обсерватории в Лондоне. У него есть бесплатный курс по наблюдению за звездами на веб-сайте Stargazing London.

Функция ProRAW — это версия формата RAW от Apple. Благодаря вычислительной мощности смартфона на фотографии удается запечатлеть даже самые мелкие детали. Apple также дала пользователям возможность гибкого редактирования снимков.

Источник: Том Керсс

Фото: Том Керсс