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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

iPhone 12 Pro Max попал в руки астронома: удивительный снимок космоса

Млечный путь

Астроном показал впечатляющую фотографию Млечного Пути, сделанную на iPhone 12 Pro Max в режиме камеры ProRAW. 

Астроном Том Керсс сообщил, что это изображение — не лучший результат, который можно получить с телефона.

— Это изображение было сделано на основе данных, снятых с помощью iPhone 12 Pro Max. Пиксели сенсора всего 1,7 микрона! Впрочем, фотография неидеальна — на ней присутствуют обычные астрономические аберрации. Но даже это можно исправить при обработке снимка, — добавил Том.

При астрономической аберрации происходят изменения положения звезд.

Формат RAW во время съемки помогает сделать фотографию максимально детализированной, а также настроить баланс белого. Apple же использует собственную версию технологии — ProRAW, которую можно встретить на смартфонах iPhone 12 Pro и Pro Max. Скорее всего, технология появится и в iPhone 13.

Том Керсс ранее работал астрономом в Гринвичской обсерватории в Лондоне. У него есть бесплатный курс по наблюдению за звездами на веб-сайте Stargazing London.

Функция ProRAW — это версия формата RAW от Apple. Благодаря вычислительной мощности смартфона на фотографии удается запечатлеть даже самые мелкие детали. Apple также дала пользователям возможность гибкого редактирования снимков.

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Источник: Том Керсс

Фото: Том Керсс

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