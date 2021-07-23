Apple AirPods 3

Беспроводные наушники AirPods 3 покажут публике вместе iPhone 13 в сентябре этого года. Об этом сообщают инсайдеры из DigiTimes.

Ранее в сети появилась информация о начале производства наушников в августе. Поставки некоторых компонентов, необходимых для AirPods, уже начались в небольших объемах.

Вероятно, небольшое количество наушников будет продаваться по предзаказу.

Линейка наушников AirPods не обновлялась еще с марта 2019 года. Предыдущая модель получила поддержку беспроводной зарядки, голосового помощника и улучшение работы динамиков.

Ожидается, что новинка получит совершенно новый дизайн, вдохновленный более дорогими AirPods Pro.

На фото от инсайдеров можно заметить визуальные изменения — длина наушников уменьшилась, а зарядный кейс стал шире.

По мнению журналиста Bloomberg Марка Гурмана, презентация Apple состоится в сентябре. И хотя в 2020 году компания представила iPhone 12 в октябре, в этом году корпорация вернется к традиционному расписанию мероприятий.

Первые AirPods показали публике 7 сентября 2016 года вместе с iPhone 7 и Apple Watch Series 2. Они успешно захватили рынок аксессуаров: в 2020 году компания продала более 110 млн наушников. Конкуренты не могут похвастаться такими же показателями.

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Фото: MacRumors, Unsplash

Источник: MacRumors