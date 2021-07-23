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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Samsung оснастит камеры смартфонов передовой защитой: Apple такое и не снилось

Samsung

Компания Samsung первой оснастит смартфоны защитой камер. Об этом сообщила компания Corning, которая создала технологию Gorilla Glass.

Корпорация анонсировала два новых типа стекла Gorilla Glass с технологией DX и DX +. Новинки предназначены для защиты объектива камеры смартфона.

По словам Corning, технология сможет пропускать через себя до 98% света, и на качество фото она практически не повлияет.

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Gorilla Glass с DX — это композитный материал, и он впервые был использован в 2018 году. Технология применялась в умных часах Samsung Galaxy Watch, но теперь стекло улучшили специально для объективов камер.

Производителю пришлось найти баланс между защитой от царапин и толщиной стекла, чтобы не ухудшить качество снимков.

О конкретных моделях смартфонов компании не сообщали.

Gorilla Glass — это химически закаленное стекло, которое имеет повышенную защиту от ударов. Его применяют в производстве дисплеев для смартфонов.

Впервые стекло было использовано в iPhone в 2006 году. После презентации глава Apple Стив Джобс лично позвонил директору Corning с просьбой улучшить технологию защиты.

Источник: TechRadar

Фото: Unsplash

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