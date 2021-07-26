iPhone 13 получит поддержку быстрой зарядки мощностью в 25 Вт. Сейчас iPhone 12 поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт. Об этом сообщили инсайдеры из MacRumors.
Apple планирует также выпустить собственный адаптер питания на 25 Вт в качестве аксессуара. Он не будет продаваться вместе с iPhone 13. Текущий адаптер питания Apple на 20 Вт продается за $29. О цене будущей новинки пока нет информации.
Поддержка мощности в 25 Вт не нова для рынка смартфонов. К примеру, флагманский Samsung Galaxy S21 уже поддерживает 25 Вт.
Apple планирует увеличить емкость аккумулятора для всех моделей iPhone 13. Улучшение необходимо для увеличения автономной работы смартфона, так как компания оснастит устройства новыми дисплеями.
По словам инсайдеров, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат выгоду от дисплеев LTPO, которые смогут отображать данные с частотой 120 Гц. Компания также планирует внедрить функцию постоянного включения экрана, как в умных часах Apple Watch.
Ранее на YouTube-канале ConceptsiPhone появилось видео с концептом будущих флагманов Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. На видео показали расположение кнопки Power Touch ID — ее разместили на боковой части устройства. Вырез для датчиков в верхней части экрана заметно уменьшили.
Источник: MacRumors