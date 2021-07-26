iPhone 13 получит поддержку быстрой зарядки мощностью в 25 Вт. Сейчас iPhone 12 поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт. Об этом сообщили инсайдеры из MacRumors.

Apple планирует также выпустить собственный адаптер питания на 25 Вт в качестве аксессуара. Он не будет продаваться вместе с iPhone 13. Текущий адаптер питания Apple на 20 Вт продается за $29. О цене будущей новинки пока нет информации.

Поддержка мощности в 25 Вт не нова для рынка смартфонов. К примеру, флагманский Samsung Galaxy S21 уже поддерживает 25 Вт.

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Apple планирует увеличить емкость аккумулятора для всех моделей iPhone 13. Улучшение необходимо для увеличения автономной работы смартфона, так как компания оснастит устройства новыми дисплеями.

По словам инсайдеров, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат выгоду от дисплеев LTPO, которые смогут отображать данные с частотой 120 Гц. Компания также планирует внедрить функцию постоянного включения экрана, как в умных часах Apple Watch.

Ранее на YouTube-канале ConceptsiPhone появилось видео с концептом будущих флагманов Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. На видео показали расположение кнопки Power Touch ID — ее разместили на боковой части устройства. Вырез для датчиков в верхней части экрана заметно уменьшили.

Источник: MacRumors