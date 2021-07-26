Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Шаг 1. Откройте приложение Wallet
Чтобы добавить карту, нужно установить и запустить мобильное приложение Wallet для операционной системы iOS. Оно может быть автоматически установлено на телефоне — в таком случае нужно зайти в Настройки.
Программа позволяет хранить купоны, транспортные QR-коды для единоразовой поездки, студенческие билеты, приглашение в кино, театр или хранить карты для оплаты товаров в магазинах.
При желании карты, хранящиеся в Wallet, можно распространить через электронную почту, СМС, ММС, социальные сети, другие приложения или QR-коды.
Шаг 2. Нажмите Добавить карту
Шаг 3. Отсканируйте номер счета
Шаг 4. Следуйте указаниям программы и банка
Нужно принять все условия использования Wallet, иначе программа не предоставит возможность для бесконтактной оплаты. После этого приложение отправит на ваш номер телефона код проверки безопасности, который нужно ввести.
Ваша карта готова для оплаты покупок. Если вы хотите подробнее узнать, как непосредственно пользоваться Apple Pay, тогда вы можете ознакомиться с инструкцией, которая высветиться после успешной проверки шифра.