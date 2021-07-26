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Как добавить карту в Apple Pay — инструкция
Факты / Lifestyle / Гаджеты
Юлія Захарченко |
Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Apple Pay — приложение, позволяющее безопасно и конфиденциально оплатить покупки при помощи Apple Watch, iPhone или iPad.

Используя банковские карты в программе Wallet, можно оплатить товары Apple Pay в нескольких случаях: во время бесконтактных платежей, покупок в приложениях, именных переводов и другое.

Как добавить и настроить карту в Apple Pay — подробная инструкция далее в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Откройте приложение Wallet

Чтобы добавить карту, нужно установить и запустить мобильное приложение Wallet для операционной системы iOS. Оно может быть автоматически установлено на телефоне — в таком случае нужно зайти в Настройки.

Программа позволяет хранить купоны, транспортные QR-коды для единоразовой поездки, студенческие билеты, приглашение в кино, театр или хранить карты для оплаты товаров в магазинах.

При желании карты, хранящиеся в Wallet, можно распространить через электронную почту, СМС, ММС, социальные сети, другие приложения или QR-коды.

Шаг 2. Нажмите Добавить карту

В правом верхнем углу приложения Wallet есть символ +, который нужно нажать, чтобы подключить карту. Мобильная программа попросит ввести данные своей карты.

Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Их нужно добавить лишь единожды. Сделать это можно вручную, либо же приложение при помощи камеры сделает все вместо вас.

Шаг 3. Отсканируйте номер счета

Введите данные счета вручную или отсканируйте его. Наведите карту в поле зрения камеры и зафиксируйте в одном положении.

Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Приложение Wallet автоматически распознает цифры вашего счета и зафиксирует в памяти программы.

Шаг 4. Следуйте указаниям программы и банка

Нужно принять все условия использования Wallet, иначе программа не предоставит возможность для бесконтактной оплаты. После этого приложение отправит на ваш номер телефона код проверки безопасности, который нужно ввести.

Ваша карта готова для оплаты покупок. Если вы хотите подробнее узнать, как непосредственно пользоваться Apple Pay, тогда вы можете ознакомиться с инструкцией, которая высветиться после успешной проверки шифра.

Фото: Pexels

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