Как добавить карту в Apple Pay — инструкция

Apple Pay — приложение, позволяющее безопасно и конфиденциально оплатить покупки при помощи Apple Watch, iPhone или iPad.

Используя банковские карты в программе Wallet, можно оплатить товары Apple Pay в нескольких случаях: во время бесконтактных платежей, покупок в приложениях, именных переводов и другое.

Как добавить и настроить карту в Apple Pay — подробная инструкция далее в материале Фактов ICTV.