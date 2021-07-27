Будущая ОС для смартфонов Android 13 получит название десерта тирамису. Об этом сообщили инсайдеры из XDA.

Компания Google давала названия десертов каждому обновлению Android, от Android 1.6 Cupcake до Android 9 Pie. Корпорация прекратила давать имена сладостей вместе с выходом Android 10 (Q), но по-прежнему использует названия десертов для внутреннего использования.

У будущей ОС Android 13 или Android T действительно есть второе название — Tiramisu. Эксперты обнаружили изменения в документах об Android 13.

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Недавние обновления были просто известны как Android 10, 11 и 12, хотя у них также есть внутренние кодовые названия на тему десертов. Эти названия — Quince (Айва), Red Velvet Cake (Красный бархатный торт) и Snow Cone (Гранисадо).

Возможно, компания действительно вернет название десерта будущему Android.

С выходом новых версий Android Google постепенно отказывается от устаревших версий. К примеру, поисковик планирует прекратить поддержку Android Jelly Bean. Эта версия ОС появилась на смартфонах в 2012 году и позволила настраивать получаемые уведомления.

Последнее обновление для гаджетов запланировано на конец августа.

Источник: XDA-developers