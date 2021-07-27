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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Google вернет сладкое название для Android 13

Google вернет сладкое название для Android 13

Будущая ОС для смартфонов Android 13 получит название десерта тирамису. Об этом сообщили инсайдеры из XDA.

Компания Google давала названия десертов каждому обновлению Android, от Android 1.6 Cupcake до Android 9 Pie. Корпорация прекратила давать имена сладостей вместе с выходом Android 10 (Q), но по-прежнему использует названия десертов для внутреннего использования.

У будущей ОС Android 13 или Android T действительно есть второе название — Tiramisu. Эксперты обнаружили изменения в документах об Android 13.

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Недавние обновления были просто известны как Android 10, 11 и 12, хотя у них также есть внутренние кодовые названия на тему десертов. Эти названия — Quince (Айва), Red Velvet Cake (Красный бархатный торт) и Snow Cone (Гранисадо). 

Возможно, компания действительно вернет название десерта будущему Android.

С выходом новых версий Android Google постепенно отказывается от устаревших версий. К примеру, поисковик планирует прекратить поддержку Android Jelly Bean. Эта версия ОС появилась на смартфонах в 2012 году и позволила настраивать получаемые уведомления.

Последнее обновление для гаджетов запланировано на конец августа.

Источник: XDA-developers

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