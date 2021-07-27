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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Samsung Galaxy Z Flip3 впервые показали на официальных фото

Смартфон Samsung

В сети появились новые фотографии будущих смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. 

Компания Samsung официально представит новинки 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Однако характеристики и дизайн будущих складных смартфонов появились в сети задолго до презентации.

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter официальное изображение складных смартфонов Samsung, а также новые подробности об устройствах.

Оба телефоны будут иметь рейтинг водонепроницаемости IPX8, что говорит об их водонепроницаемости. Брызги воды на фото указывают именно на эту особенность.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 7,6-дюймовый внутренний и 6,2-дюймовый внешний дисплей.

Более дешевый Z Flip 3 получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, а с внешней стороны расположится 1,9-дюймовый экран. 

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По словам инсайдеров, Samsung отказалась от выпуска Galaxy Note 21 в этом году, но уже нашла ему замену. Топовая версия Galaxy Z Fold 3 получит поддержку стилуса S Pen.

Бюджетный Galaxy Z Flip 3 будет стоить от $1044. За флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 попросят от $1652.

Будущие складные смартфоны Samsung получат не только защиту от попадания влаги, но и от ударов и царапин. Компания Corning разработала для смартфонов Samsung защитное стекло для объективов камер. Новинка сможет пропускать через себя до 98% света, и на качество фото она практически не повлияет.

Источник: The Verge

Фото: Unsplash

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