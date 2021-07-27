В сети появились новые фотографии будущих смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.

Компания Samsung официально представит новинки 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Однако характеристики и дизайн будущих складных смартфонов появились в сети задолго до презентации.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

— 6.7″ internal / 1.9″ cover displays

— 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

— 7.6″ internal / 6.2″ external displays

— 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

— 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter официальное изображение складных смартфонов Samsung, а также новые подробности об устройствах.

Оба телефоны будут иметь рейтинг водонепроницаемости IPX8, что говорит об их водонепроницаемости. Брызги воды на фото указывают именно на эту особенность.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 7,6-дюймовый внутренний и 6,2-дюймовый внешний дисплей.

Более дешевый Z Flip 3 получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, а с внешней стороны расположится 1,9-дюймовый экран.

По словам инсайдеров, Samsung отказалась от выпуска Galaxy Note 21 в этом году, но уже нашла ему замену. Топовая версия Galaxy Z Fold 3 получит поддержку стилуса S Pen.

Бюджетный Galaxy Z Flip 3 будет стоить от $1044. За флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 попросят от $1652.

Будущие складные смартфоны Samsung получат не только защиту от попадания влаги, но и от ударов и царапин. Компания Corning разработала для смартфонов Samsung защитное стекло для объективов камер. Новинка сможет пропускать через себя до 98% света, и на качество фото она практически не повлияет.