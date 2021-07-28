Пока все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, однако показатели одной области не соответствуют этим критериям.

Согласно информации Минздрава по состоянию на 28 июля 2021 года, в Ивано-Франковской области превышено число госпитализаций.

Их количество — 52,0%. Днем ранее этот показатель был в пределах нормы и составлял 50,0%.

В то же время в Херсонской области, где фиксировался высокий уровень госпитализаций, их количество резко снизилось и составляет всего 2,0%.

С приходом лета в Украине улучшилась общая эпидситуация, из-за чего ослабили карантинные меры. Пока все регионы находятся в зеленой зоне.

Однако из-за индийского штамма коронавируса Дельта, который активно распространяется в мире, существует риск ухудшения обстановки.

Специалисты прогнозируют, что вариант может спровоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом в конце лета или же осенью.

Избежать тяжелых последствий поможет массовая вакцинация людей, ведь опыт западных стран, в частности США, показал, что вирус не так активно распространяется среди иммунизированных граждан.