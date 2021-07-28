Работники предприятия CSAT в США, которые ремонтируют устройства Apple, Dell и Lenovo, жалуются на ужасные условия труда. Об этом сообщили эксперты из Businessinsider.

По словам рабочих, туалеты предприятия — в антисанитарном состоянии, и их количества явно недостаточно. В офисе отсутствуют кондиционеры, а парковочных мест на всех сотрудников не хватает.

Компания CSAT Solutions является партнером по ремонту для технологических компаний, таких как Apple.

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По данным Businessinsider, работникам компании запрещено использовать свои телефоны во время работы — даже в случае чрезвычайных ситуаций.

Более того, их труд оплачивается от $12 до $14 в час, а для выполнения рабочей нормы приходится работать по 60 часов в неделю.

Представители CSAT сообщили Insider, что у компании — высокие стандарты работы. Внутри корпорации проводятся расследования по жалобам сотрудников.

Компания Apple заявила о начале собственного расследования, цель которого — убедиться, что сотрудник — под защитой, и с ним обращаются достойно и с уважением.

По словам производителя iPhone, за последние годы он неоднократно оценивал уровень условий работы сотрудников CSAT.

Ранее Илон Маск раскритиковал компанию Apple. Миллиардеру не понравилось использование компанией кобальта при производстве аккумуляторов для iPhone и других гаджетов. Также Маск отметил ужасную работу App Store. Магазин доступен лишь на устройствах Apple.