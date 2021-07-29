Huawei представила долгожданные Huawei P50 и P50 Pro. Компания решила отказаться от версии Pro+, так что на выбор будут доступны две модификации.

Как и у предыдущих моделей, главная фишка заключается в камерах. Основной объектив у них одинаковый — 50 Мп модуль с оптической стабилизацией изображения. Смартфоны также получат одинаковый 13-мегапиксельный модуль для широкоугольных снимков, но у бюджетной модели он получит более скромные характеристики.

У Huawei P50 будет перископный телеобъектив, который ранее был доступен только в версиях Pro. Он имеет разрешение 12 Мп с пятикратным зумом.

Huawei P50 Pro тоже оборудован объективом, но лишь с 3,5x масштабированием. Разрешение объектива увеличили до 64 Мп, а зум — до 10.

Четвертый компонент камеры – 40-мегапиксельный монохромный модуль.

Качество камер удивит даже заядлых экспертов. Обе новинки могут снимать видео в 4K UHD при 60 FPS и в Full HD при 960 FPS.

Huawei P50 Pro будет доступен на двух топовых чипсетах — Kirin 9000 и Snapdragon 888. Бюджетная модель появится на рынке с чипом Qualcomm. Смартфоны останутся без поддержки 5G.

Флагманы оснастили OLED-экраном и 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

Диагональ дисплея Huawei P50 Pro — 6,6 дюйма, а частота обновления картинки достигает 120 Гц. Huawei P50 получил 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления до 90 Гц.

Остальные характеристики для таких флагманов уже считаются стандартом — поддержка NFC, защита от пыли и влаги IP68, операционная система HarmonyOS 2.0 от Huawei, 66-ваттная проводная и 55-ваттная беспроводная зарядка.

Huawei P50 Pro будет доступен в модификациях с 8 ГБ оперативной и 128-512 ГБ внутренней памяти. Huawei P50 появится на рынке только в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

О ценах компания расскажет позже.

Фото: Huawei, Unsplash