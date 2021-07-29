Операционную систему для iPhone iOS 14 успешно установили на Android-смартфон Google Pixel 4. Об этом сообщили эксперты Slashleaks, выложив фото смартфона. Вскоре на сайте появится инструкция, которая позволит установить iOS на смартфоны с Android.

Портированием ОС занимался пользователь с ником Maxlox. Он изучил структуру ядра операционных систем Apple и решил создать порт iOS. Теперь же операционную систему производителя iPhone можно использовать на других гаджетах. Выяснилось, что ядро ​​прошивки для всех смартфонов Apple одно и то же, а версии ОС отличаются лишь некоторыми компонентами.

На успешный перенос системы потребовалось четыре месяца. Операционная система якобы полностью работоспособна, она воспринимает Google Pixel 4 как iPhone XS Max и успешно обращается к серверам Apple, получая от них отзыв. Без ошибок в работе не обошлось — над работоспособностью системы придется еще потрудиться.

MAXLOX пообещал позже выложить видео с демонстрацией работы iOS на Google Pixel 4, а также опубликовать инструкцию по установке iOS на различные модели Android-смартфонов, не только Pixel.

Компания Google тоже планирует порадовать пользователей крупными обновлениями. Эксперты узнали первые подробности о будущем Android 13, который покажут публике уже в 2022 году. Будущая ОС для смартфонов получит название десерта тирамису. Ее полное название — Android 13 Tiramisu.

Недавние обновления были просто известны как Android 10, 11 и 12, хотя у них также есть внутренние кодовые названия на тему десертов.

Источник: Slashleaks

Фото: Slashleaks, Unsplash