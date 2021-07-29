PlayStation 5 — самая продаваемая консоль в истории Sony Interactive Entertainment. Всего за восемь месяцев количество продаж достигло отметки в 10 млн единиц.

Предшественник PlayStation 4 смог достичь таких продаж за девять месяцев. Причина популярности флагманской консоли — самоизоляция, которая началась еще в 2020 году.

Впрочем, пандемия повлияла и на цепочку поставок — даже сейчас консолей не хватает на рынке. К тому же, из-за дефицита игровой приставки, спекулянты воспользовались трудным положением геймеров.

Sony выпустила PlayStation 5 12 ноября 2020 года, всего через два дня после того, как Microsoft выпустила свои новые консоли Xbox Series X и Series S. Характеристики между ними почти не отличаются, но эксклюзивные игры дают геймерам возможность сделать свой выбор.

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Первая партия PS5 была распродана менее чем за сутки, и по сей день купить ее не так просто.

Проверка страниц eBay показала, что за консоль спекулянты просят от $700 до 900. Стартовая цена от производителя — $399.

Ранее PlayStation 5 побила еще один рекорд — 3,7 млн реализованных устройств за первые пять дней продаж.

Главный конкурент Xbox Series X не смогла обойти устройство от Sony по продажам — за аналогичный период было продано около 2 млн единиц.

Источник: Sony