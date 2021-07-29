До мероприятия Samsung Galaxy Unpacked осталось две недели, а многочисленные утечки раскрыли практически все детали будущих устройств Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip 3. Компания Samsung выпустила официальный трейлер, приуроченный к будущему мероприятию.

Складной Galaxy Z Fold3 заменит смартфон Galaxy Note в этом году, и производитель пытается показать с помощью трейлера главные изменения. В начале видео компания показала эволюцию сотовых телефонов — от самых ранних моделей до современных флагманов.

После этого появляется надпись Достаточно ли хорошо? По мнению Samsung, новые складные смартфоны станут новой ступенькой в эволюции мобильных устройств.

Хотя трейлер не показывает большую часть самого телефона, он визуализирует мир двух огромных городов, лежащих друг на друге. Таким образом компания показала, что на мероприятии будут представлены новые складные смартфоны.

Характеристики и цены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip 3

Инсайдеры раскрыли характеристики и цены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 7,6-дюймовый внутренний и 6,2-дюймовый внешний дисплей.

Более дешевый Z Flip 3 получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, а с внешней стороны расположится 1,9-дюймовый экран.

Galaxy Z Flip 3 будет продаваться за $1044. Флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 обойдется в $1652.

Джерело: Samsung Newsroom

Фото: Samsung Newsroom