Пользователи сети просят Samsung заняться производством нового смартфона линейки Galaxy Note в начале 2022 года.

Петицию на Change.org организовали энтузиасты из SamMobile. В петиции речь идет о просьбе Samsung отказаться от серии Galaxy S22 и представить новинку Galaxy Note.

Пользователи, подписавшие петицию, согласны с чередованием выпусков моделей смартфонов. Она рассчитана на 10 тыс. подписей, и ее уже подписали более 8 тыс. человек.

— Линейку смартфонов Galaxy Note любят миллионы поклонников по всему миру, и они были очень разочарованы, когда Samsung отказалась от выпуска Note в 2021 году, — отмечается в петиции.

Samsung решила не выпускать Galaxy Note в этом году. Вместо этого компания покажет складные Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 уже 11 августа.

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Корпорация также представит стилус S Pen, и в будущем добавит функции смартфонов Note.

Ранее в сеть слили характеристики складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Компании удалось улучшить шарнирный механизм, а также защитить объектив камер. Бюджетный Galaxy Z Flip 3 будет стоить от $1 044, а за флагманский Samsung Galaxy Z Fold 3 попросят от $1 652.

Источник: Change.org