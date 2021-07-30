Количество пользователей HarmonyOS 2 от Huawei превысило 40 млн. Об этом сообщил глава компании Ю Чендон во время презентации флагманских Huawei P50 и P50 Pro.

Такое количество пользователей набралось за два месяца — операционная система HarmonyOS 2 стала доступной 2 июня. По словам компании, в среднем восемь пользователей в секунду обновляли смартфоны для новой ОС.

HarmonyOS, или Hongmeng на китайском языке, — это операционная система с открытым исходным кодом, предназначенная для различных устройств. Первая версия системы стала доступной в августе 2019 года.

Huawei пришлось создать собственную версию ОС из-за отказа Google предоставлять доступ к OS Android и Google Play для смартфонов компании. Все это происходило на фоне обвинений США в сторону Huawei из-за шпионажа.

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Huawei ожидает, что к концу 2021 года количество устройств, оснащенных HarmonyOS, достигнет 300 млн, в том числе более 200 млн устройств Huawei.



Помимо информации о количестве активных пользователей ОС, Huawei представила смартфоны Huawei P50 і P50 Pro. Главная фишка устройств заключается в камерах.

Обе новинки могут снимать видео в 4K UHD при 60 FPS и в Full HD при 960 FPS.

Источник: Huawei