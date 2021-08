Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался и травмировал своего владельца. Подробностями инцидента поделился муж пострадавшей Анкур Шарма из Индии с помощью Twitter.

Его жена отправилась на велопрогулку вместе со смартфоном OnePlus Nord 2, который купили за 5 дней до происшествия. Внезапно смартфон начал дымиться, а затем и вовсе взорвался. Девушка получила травмы и попала в ДТП из-за этого инцидента. На фото заметно, что именно аккумулятор устройства стал причиной взрыва.

Корпус гаджета практически полностью расплавился, а задняя панель успела сгореть вместе с аккумулятором. Пока нет подробностей о причине возникновения взрыва. Это первый случай, когда смартфон OnePlus Nord 2 взорвался и травмировал владельца.

Производитель OnePlus принес свои извинения Анкуру и предложил возместить ущерб. Пока компания не сообщила о расследовании этого инцидента.

Hi Ankur. We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you. https://t.co/Y6rHuMwu8J

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) August 1, 2021