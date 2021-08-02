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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

OnePlus Nord 2 взорвался и травмировал владельца спустя 5 дней после покупки

OnePlus

Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался и травмировал своего владельца. Подробностями инцидента поделился муж пострадавшей Анкур Шарма из Индии с помощью Twitter.

OnePlus Nord 2

Его жена отправилась на велопрогулку вместе со смартфоном OnePlus Nord 2, который купили за 5 дней до происшествия. Внезапно смартфон начал дымиться, а затем и вовсе взорвался. Девушка получила травмы и попала в ДТП из-за этого инцидента. На фото заметно, что именно аккумулятор устройства стал причиной взрыва.

OnePlus Nord 2

Корпус гаджета практически полностью расплавился, а задняя панель успела сгореть вместе с аккумулятором. Пока нет подробностей о причине возникновения взрыва. Это первый случай, когда смартфон OnePlus Nord 2 взорвался и травмировал владельца.

Производитель OnePlus принес свои извинения Анкуру и предложил возместить ущерб. Пока компания не сообщила о расследовании этого инцидента.

OnePlus Nord 2 — бюджетный смартфон компании OnePlus, который стал более дешевым аналогом флагманским гаджетам. Первый OnePlus Nord показали публике в июле 2020 года, а новенький OnePlus Nord 2 появился в продаже на прошлой неделе. Его главная особенность — мощный процессор. За версию с 12 Гб оперативной памяти придется заплатить от 500 евро, а заказать его можно на европейском сайте OnePlus.

Источник: LetsGoDigital, OnePlus Support

Фото: LetsGoDigital, Unsplash

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