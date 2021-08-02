Компания Google закрывает доступ пользователям Android 2.3.7 к учетным записям. Изменения вступят в силу 27 сентября 2021 года. Об этом говорится в документе поддержки.

— Ради безопасности наших пользователей сервисы Google станут недоступными на Android 2.3.7 или более ранней версии, — заявляет компания.

Речь идет о приложениях Gmail, YouTube и Карты, которыми владеет поисковик.

Количество пользователей Android 2.3.7 продолжает уменьшаться — эту ОС показали публике почти 10 лет назад. Компания прекращает поддержку из-за устаревшей системы безопасности.

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По словам Google, запрет можно обойти — для этого достаточно попытаться войти в учетную запись с помощью встроенного браузера.

Устройства на ОС Android 3.0 смогут и дальше работать с сервисами.

Google продолжает отказываться от старых Android — ранее компания прекратила поддержку Android Jelly Bean, которую впервые показали публике в 2012 году. На момент анонса Android Jelly Bean новшества позволяли владельцам смартфонов более гибко настраивать получаемые уведомления.

Последнее обновление для этой ОС компания запланировала на конец августа.

Источник: Google