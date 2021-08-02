Компания Xiaomi переносит дату выхода новой операционной системы MIUI 13. Долгожданной ОС требуются доработки и оптимизация. Об этом сообщил PR-менеджер Xiaomi Он Хуа.

Ранее инсайдеры прогнозировали выход новой ОС в августе 2021 года. Стало известно, что будущие флагманы Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Pad 5 поступят в продажу с прошивкой MIUI 12.5.

Инсайдеры добавили, что обновление программного обеспечения требует дополнительной оптимизации перед выпуском, чтобы избежать главных недостатков MIUI 12.

Будущий флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит изогнутый дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Под капотом — новенький Snapdragon 888+, который устанавливается только на мощные и игровые смартфоны.

Mi Mix 4 получит поддержку быстрой зарядки от Xiaomi мощностью 120 Вт. Пока что у большинства флагманов компании есть технология зарядки всего 67 Вт.

Такая мощность позволит зарядить смартфон за 15 минут в беспроводном режиме. Компания уже показала работу будущей технологии — Xiaomi Mi 11 Pro удалось зарядить на 50% всего за три минуты.

Источник: weibo