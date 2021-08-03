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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Google раскрыла дизайн и подробности о будущих Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Компания Google раскрыла некоторые детали о будущих смартфонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Полноценный анонс состоится этой осенью на мероприятии Google, где и раскроют все подробности о флагманах. Информацией о новинках поделился редактор The Verge Дитер Бон, который посетил офис Google в Маунтин-Вью.

При изготовлении корпусов для смартфонов использовались стекло и металлические компоненты. Такие же материалы используются в флагманах от Apple и Samsung.

Google существенно обновила дизайн — на задней части корпуса расположен блок с камерами. 

Pixel 6 Pro получит 6,7-дюймовый изогнутый дисплей с частотой 120 Гц, а также телеобъектив для трехкратного зума.

Pixel 6 оснастили 6,4-дюймовым плоским экраном Full HD+, а частота обновления — 90 Гц. Более дешевая модель получила двойную камеру.

Google Pixel 6

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, как и во всех флагманских смартфонах.

Изменения коснулись и начинки — Google оснастила устройства кастомным процессором SoC Tensor. Чипсет получит поддержку 5G, а по словам представителей компании, он станет лидером на рынке.

Полноценный анонс смартфонов состоится в октябре 2021 года.

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Фото: Google

Источник: Google, the Verge

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