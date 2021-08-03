Компания Apple планирует выпустить свой первый складной смартфон в 2023 году. Об этом сообщили аналитик компании Минг-Чи Куо и инсайдер Мару Гурман.

Гаджет получит 8-дюймовый гибкий экран QHD+. По словам экспертов, компания уже разработала прототип устройства, но о нем практически нет никакой информации — проект находится под строжайшим секретом.

— Apple представит складной смартфон, но на это уйдет как минимум два-три года. Я лично считаю, что для меня и многих других идеальным оборудованием будет iPhone с огромным складным дисплеем, — добавил Минг-Чи Куо.

Таким образом компания хочет составить конкуренцию Samsung и Xiaomi на рынке складных гаджетов.

Компания Samsung представила гибкий Galaxy Fold 20 февраля 2019 года, а третью модель линейки покажут публике уже в августе 2021 года. Компания оснастит будущий флагман подэкранной камерой.

Другие производители смартфонов, такие как Honor, Vivo, Google, также заняты разработкой складных устройств.

В этом году Apple останется без гибких устройств, но будущий iPhone 13 получит кучу обновлений. К примеру, iPhone 13 получит поддержку быстрой зарядки мощностью в 25 Вт. Увеличенная мощность позволит заряжать аккумулятор гораздо быстрее, но для этого необходимо приобрести новый зарядный адаптер.

Источник: ItHome