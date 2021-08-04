Секс по дружбе: что это и что берут из таких отношений мужчина и женщина

Секс по дружбе — тип отношений, который нередко можно встретить в современном обществе. Люди практикуют интимную близость без обязательств, поскольку стали чувствовать себя свободнее.

Однако специалисты оценивают их негативно, называя недоотношениями или же инфантильной связью, при которой партнеры боятся психологической близости.

— Мужчина в сексе по дружбе удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, зато получает, что ему нужно. Если при этом он находится в других отношениях, то значит, он не доволен своей парой. Ему мало интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина — эмоциональная личность. В таких отношениях она добирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее — это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций, — говорит ведущая реалити Эксы, которое 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова.

Очень часто такой тип отношений заканчивается не очень хорошо для партнеров, один из которых, скорее всего, влюблен.

— Кто-то из друзей по сексу точно влюблен в другого и не признается, — объясняет сексолог.

По ее словам, более длительно они могут развиваться, если есть любовный треугольник.

— Стабильным этот тип отношений может быть в случае, если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет, — добавляет Наталья Ежова.

Причиной разрыва станет то, что рано или поздно женщина захочет заботы и защиты, а мужчина — верности.