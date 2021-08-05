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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Микола Олефіренко |

Apple начнет просматривать личные фотографии пользователей iPhone

iPhone

Компания Apple планирует внедрить систему для идентификации фотографий с запрещенным контентом в iPhone пользователей. Об этом в Twitter заявил инженер по криптографии Мэттью Грин (Matthew Green).

Эксперт также отмечает сложность внедрения системы. Алгоритмы хеширования не отличаются надежностью, и если Apple разрешит правительствам контролировать базу данных контента, этот инструмент может использоваться для слежки за пользователями.

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Apple ранее заявляла, что использует методы хеширования при загрузке фотографий в iCloud — теперь технология будет сканировать и устройства пользователей. Компания не спешит раскрывать детали о принципе работы функции. При обнаружении незаконного контента с детьми, система будет оповещать об этом Apple.

Компания добавила, что метод анализа похож на принцип работы Apple Photos — технология сама может определять, что изображено на фото.

Ранее компания Facebook заявила о желании анализа личных переписок пользователей WhatsApp. Компания хочет обойти систему защиты ради создания таргетированной рекламы. Пока корпорация набирает команду экспертов для попытки обхода системы сквозного шифрования.

Источник: Мэттью Грин

Фото: Unsplash

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