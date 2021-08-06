Xiaomi признала проблему в работе смартфона Xiaomi Mi 11. Компания пообещала бесплатно заменить смартфоны, у которых наблюдаются проблемы с Wi-Fi.

Китайская корпорация представила флагманский Xiaomi Mi 11 еще в конце 2020 года, и после старта продаж пользователи начали массово жаловаться на проблемы с Wi-Fi — к некоторым беспроводным сетям смартфон и вовсе не подключался. Количество жалоб начало стремительно расти, так как смартфон пользуется огромной популярностью.

Причин этому может быть несколько. К примеру, смартфон получил поддержку сети Wi-Fi 6. Новая технология имеет увеличенную пропускную способность — до 160 МГц.

Помимо бесплатной замены устройств, пользователи могут оформить увеличенную на шесть месяцев гарантию.

По словам компании, если у Xiaomi Mi 11 после замены тоже возникнут проблемы с беспроводной сетью — пользователь сможет вернуть деньги за смартфон и отказаться от гаджета.

Учитывая, что проблема затронула и флагманскую версию Mi 11 Ultra за $1 100, компания решила пойти на уступки пользователям, сохранив при этом свою репутацию.

Теперь Xiaomi тщательно проверяет свою продукцию перед продажей. Компания перенесла выход операционной системы MIUI 13. Инсайдеры сообщали об анонсе ОС до конца лета, но компания покажет новинку не раньше осени. По словам представителей Xiaomi, будущая система требует доработок и оптимизации.

Источник: Xiaomi